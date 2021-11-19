Зоотбекова: «Предпринимаются попытки обеспечить регионы недорогим углем»

Об этом в интервью радио Sputnik Кыргызстан сообщила пресс-секретарь ГП «Кыргыз комур» Жийде Зоотбекова.

По ее словам, в данное время уголь продается в столице по 3000 сомов на двух складах.

«В настоящий момент на филиале Кара-Кече предприятия «Кыргыз комур» уголь добывается 24 часа в сутки. Работники трудятся в усиленном режиме. Уголь поставляется населению, в Бишкекскую ТЭЦ. Поручением главы государства и распоряжением кабмина предприятию выдали 100 машин на 25-30 тонн. В данное время в Кара-Кече открыли зеленый коридор для угля за 3000 сомов, который поставляется в столицу. В первый день населению продали 200 тонн угля, привезенные 8 машинами. Из-за большой очереди основали еще один склад по сбыту угля. Задача предприятия — добывать уголь на Кара-Кече и загружать его в машины. Частные компании покупают тонну за 1330 сомов и продают по своей цене. В последнее время тонну угля они продавали по 6-7 тысяч сомов, с одного рейса получали 150 тысяч сомов, 80 тысяч из которых — чистая прибыль. Агентство антимонопольного регулирования, Налоговая служба и другие госорганы провели разъяснительную работу. Но частные предприниматели были против снижения цен на уголь, даже загружали старые видео, утверждая, что уголь не добывается, образовывается затор. Среди частных предпринимателей нашлись те, кто готов вести уголь населению за 3000 сомов. Этот процесс начался в Бишкеке. В данное время стараемся организовать это и в других регионах», — сказала Зоотбекова.

Источник: Sputnik.kg, gezitter.org