В Кыргызстане пройдет День казахстанского образования

Бишкек, "Саясат. kg". На выставке будет доступна информация о грантах на обучение в высших учебных заведениях Казахстана для граждан Кыргызстана.
АО «Центр международных программ» - администратор международной программы «Болашак» при поддержке Министерства образования и науки Республики Казахстан и дипломатических служб Казахстана в Кыргызстане проведут Международную образовательную выставку «День казахстанского образования».
В выставке примут участие более 30 ведущих университетов Казахстана, такие как Nazarbayev University, Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, Казахстанско-Британский технический университет, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахский национальный университет им. Аль – Фараби и др.
На выставке будет доступна информация о грантах на обучение в высших учебных заведениях Казахстана для граждан Кыргызстана, преимуществах казахстанского образования, а также подробности об образовательных программах бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и второго высшего образования в учебных заведениях РК.
Выставка «День казахстанского образования» пройдет 21 ноября 2021 г. в городе Бишкек. Отель Ramada by Wyndham, Bishkek Centre, ул. Исанова, 37
Регистрация участников открыта по ссылке: https://bolashak.gov.kz/ru/allnews/vystavka-dni-kazahstanskogo-obrazovaniya-v-uzbekistane-i-kyrgyzstane
АО «Центр международных программ»
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