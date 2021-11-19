Кабмином учреждена чрезвычайная комиссия по борьбе со смогом в Бишкеке

Руководителем чрезвычайной межведомственной комиссии утвержден мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев.

Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики образована чрезвычайная межведомственная комиссия для оперативного принятия неотложных мер по охране здоровья граждан, изучения проблем загрязнения воздуха в городе Бишкек и выработки мер для их решения. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По данным пресс-службы, данное решение было принято в целях принятия неотложных мер по охране здоровья граждан и снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха в городе Бишкек, выявления причин и источников загрязнения воздушной среды.

"Руководителем чрезвычайной межведомственной комиссии утвержден мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев.

Напомним, что 15 ноября 2021 года Глава Кабмина Акылбек Жапаров в ходе заседания Кабинета Министров поставил вопрос о смоге в столице, поручив совместно с муниципалитетом усилить работу в решении экологических вопросов.

В состав чрезвычайной межведомственной комиссии включены представители государственных органов и органов местного самоуправления. Чрезвычайной комиссии поручается оперативно и своевременно принимать меры по снижению вреда и охране здоровья граждан, а также изучить и провести оценку проблем загрязнения воздуха в городе Бишкек, с определением источников загрязнения.

Отмечено, что действующий Кабинет Министров будет предпринимать максимальные меры по охране здоровья граждан, в особенности детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями от последствий такого загрязнения.

"Кабинет Министров отдает себе отчет в том, что за короткое время решить эту проблему и устранить последствия неэффективных действий предыдущих правительств, которые потратили время только на обсуждение проблемы, сложно. Президентом Садыром Жапаровым уже даны поручения для решения этой проблемы в течение следующих 3-4 лет. Важно, что данная чрезвычайная комиссия уже сегодня наделена особыми полномочиями в принятии срочных мер, которые необходимы для снижения уровня загрязнения воздуха, а самое главное - для снижения вреда здоровью граждан", - заявил Глава Кабмина Акылбек Жапаров".





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