Митингами самозахватчики не добьются узаконивания земель — Садыр Жапаров

Глава государства встретился с ними, подъезжая к Старой площади.

«Хочу донести до всех, что те, кто когда-то незаконным путем захватил земли и теперь пытается с помощью митингов требовать у государства решить их вопрос, ничего тем самым не добьются», — заявил президент Садыр Жапаров на встрече с жителями жилмассива «Жер ынтымак».

Глава государства встретился с ними, подъезжая к Старой площади. Жители жилмассива «Жер ынтымак», расположенного вблизи Юго-Западного кладбища в Бишкеке, устроили стихийный митинг. Они рассказали, что уже 15 лет не могут получить красные книги на свои участки. Зона, где расположен жилмассив, официально является санитарно-защитной.

По словам местных жителей, здесь расположено 1,3 тысячи домов, в которых проживают около 5-10 тысяч человек. Они не могут наравне с другими гражданами пользоваться государственными услугами из-за отсутствия прописки и просят власти узаконить их жилье.

«Участники митинга отметили: несмотря на то что их участок считается санитарно-защитной зоной, за все время их проживания там они не почувствовали на себе и своем здоровье никакого вреда. В этой связи жители жилмассива «Жер ынтымак» обращаются к властям как можно скорее решить вопрос с оформлением документов», — говорится в сообщении.

Садыр Жапаров пообещал поручить госорганам изучить вопрос, только после этого будет принято решение. Он подчеркнул, что делается все необходимое для максимально быстрого решения вопросов большинства населения, связанных с узакониванием их жилья и участков. По данным главы КР, в областях поэтапно решается эта проблема. Накануне дано поручение начать трансформацию земель близ столичной ТЭЦ-2 и выдать жителям красные книги. Для решения всех этих вопросов требуется время.

Садыр Жапаров акцентировал внимание собравшихся на том, что митинги не помогут ускорить или окончательно решить подобные вопросы, и коснулся темы захвата земель.

«Митинги не способствуют стабилизации или улучшению ситуации — это должны понять все. Отныне не будет такого беспредела, как раньше, когда самовольно захватывали земли. В отношении лиц, нарушивших закон, будут приняты соответствующие меры. Мы идем по пути правового государства и должны научиться жить по закону», — заметил он.



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