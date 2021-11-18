В жилмассиве «Кара-Жыгач» нашли повешенным девятилетнего мальчика

В жилмассиве «Кара-Жыгач» обнаружено тело девятилетнего мальчика. По предварительным данным, ребенок покончил с собой.
Об этом сообщили в УВД Октябрьского района.
В ведомстве уточнили, что мальчика нашли повешенным.
Отмечается, что 18 ноября в службу 102 поступила информация, что в одном из частных домов в жилмассиве «Кара-Жыгач» ребенок совершил суицид. Следственно-оперативная группа выехала на место и обнаружила труп мальчика 2012 года рождения.
При осмотре тела каких-либо повреждений не обнаружено. Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
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