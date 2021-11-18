Темкеева: Заикание возникает вследствие испуга

Логопед-дефектолог Асель Темкеева заявила, что во многих случаях дети от испуга начинают заикаться.
Заикание – нарушение речи. Нарушается последовательный ритм слов, человек вынужденно делает паузы и выговаривает раздельно звуки и слоги. Заикание возникает из-за судорог мышц, отвечающих за речь, а также других мышц (рук, ног). Об этом в интервью радио Sputnik Кыргызстан рассказал Асель Темкеева.
По ее словам, могут начать заикаться дети и после того, как их родители уезжают далеко, тоскуя по ним.
«В данное время к нам часто поступают заикающиеся дети. На развитие или нарушение речи детей влияет атмосфера в семье. Например, дети могут начать заикаться в семьях, где много ссор и скандалов. Вследствие психического потрясения ребенок начинает быстро дышать и повторять одно слово. В основном дети начинают заикаться после испуга. Многие родители рассказывают: «Это случилось, когда укусила собака / когда он упал с лошади». Кроме того, иногда дети не могут хорошо выговорить буквы «с», «ш», «р». Когда над ними смеются, они боятся выговорить неправильно, зажимаются, что может привести к заиканию. Заикание – тяжелый диагноз. Сначала детей нужно показать невропатологу, а потом отвезти к логопеду-дефектологу. Заикающемуся ребенку в первую очередь нужна спокойная атмосфера в доме. С ним нужно беседовать спокойно, не спеша. Учителям тоже нужно быть деликатными с такими детьми, особенно когда вызывают к доске. Нельзя с такими детьми играть в прятки или салки. Кроме того, их нужно укладывать спать своевременно, им нужно меньше сидеть за телефоном или телевизором. Надо соблюдать режим, прописанный врачом, заниматься с ребенком», — сказала Темкеева.
Специалист отметила, что заикание можно вылечить при помощи психотерапии, физиотерапии, упражнений.
Источник: Sputnik.kg, gezitter.org
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