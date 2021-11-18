Мусаев: Каждый государственный служащий должен знать кыргызский язык

Председатель Национальной комиссии по государственному языку при президенте Сыртбай Мусаев считает, что каждый госслужащий должен свободно говорить и писать на кыргызском языке.

Кандидаты в депутаты тоже должны сдавать тест на знание языка. Об этом Сыртай Мусаев сообщил в интервью радио Sputnik Кыргызстан.

По его словам, во время агитации надписи на баннерах кандидатов должны быть на государственном или официальном языках.

«Требовать развития государственного языка мы должны не у рядовых граждан, а у госслужащих. Каждый политический деятель, депутат, эксперт должны свободно писать и разговаривать на кыргызском языке. Для этого нужно выдвигать жесткие требования и в случае невыполнения необходимы механизмы ответственности в рамках закона. Перед участием в выборах народные избранники должны пройти специальный тест, чтобы выявить уровень знания кыргызского языка. Агитационные материалы должны быть на двух языках – государственном и официальном. Мы направили в ЦИК письмо о допущенных ошибках кандидатов в Жогорку Кенеш в этом году. Центризбирком же нам ответил, что в одном случае автор агитационных материалов, которые не написаны на кыргызском или русском языках, принадлежит к другому этносу и он пишет на своем родном языке, а в Кыргызстане каждый народ имеет право говорить и писать на своем языке. Правильно, так может быть на бытовом уровне, но политические материалы в соответствии с законом могут быть только на двух языках. Это правило указано в Конституции и в других законах», – сказал Мусаев.

Академик отметил, что будет предпринята попытка обязать кандидатов сдавать тест на знание госязыка к следующим выборам в Жогорку Кенеш.

Источник: Sputnik.kg, gezitter.org