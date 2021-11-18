Карачалов: студент имеет право требовать качество образования

Председатель республиканского комитета профсоюза работников строительства и производства строительных материалов, советник ректора Академии бизнеса и социального развития Эльдияр Карачалов перечислил права студентов.

Студент вправе требовать, чтобы учебное заведение представляло ему современное образование. Точнее, когда он отучится по специальности, теоретические знания должны совпадать с практикой. Об этом Эльдияр Карачалов рассказал в интервью радио Sputnik Кыргызстан.

По его словам, у студентов, обучающихся на бюджетной и контрактной основах нет разницы в правах и обязанностях.

«В первую очередь студент вправе требовать от учебного заведения качественного образования. Кроме того, нужно внимательно прочесть контракт при поступлении в вуз, не терять его. Это особенно важно для студентов с контрактной формой обучения. Потому что если вуз решит повысить сумму контракта, что не указано в соглашении, то студент может отказать. Если же в контракте указано, что при форс-мажорных обстоятельствах или в случае инфляции можно повысить сумму контракта, то можно обратиться в профсоюз. В таких случаях путем переговоров можно снизить размер контракта. Самое лучшее здесь то, что если при заключении контракта вы не согласны с определенными пунктами, то вуз может их убрать», — сказал Карачалов.

Он добавил, что студенты вправе требовать улучшения условий, которые могут негативно влиять на качество образования.

Источник: Sputnik.kg, gezitter.org