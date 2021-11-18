Аскар Сыдыков: Нужно построить цифровое общество, чтобы уменьшить коррупцию

Такое мнение в эфире «Марала» озвучил руководитель Международного делового совета в Кыргызстане Аскар Сыдыков.

По его словам, есть неравенство между государством и обществом. Государство располагает монополией на полномочия и применение силы. Предприниматель – рядовой гражданин без каких-либо полномочий. Если государство создает невыгодные условия, занимается бюрократией, запрашивает лишние документы, не сумевший выполнить условия предприниматель вынужден идти и вести неформальные переговоры, или же приходит госслужащий и предлагает иной вариант решения вопроса. Отсюда возникает коррупция. Еще одно обстоятельство, порождающее коррупцию – заработная плата госслужащего. Для устранения коррупции должен быть чист человек, управляющий страной.

«Если избавимся от таких явлений, построим открытое, прозрачное, цифровое общество, то могут быть результаты. Для цифровизации нужна только политическая воля. Если будет политическая воля – найдутся деньги. Сколько же международных организаций просят помощи», – сказал Аскар Сыдыков.

Источник: Марал радиосу, gezitter.org