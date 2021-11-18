Pfizer будет производить таблетки от коронавируса

Американская фармацевтическая компания Pfizer заключить соглашение с организацией, которую поддержит ООН, начнет производство таблеток для бедных стран, чья стоимость ниже по сравнению с вакцинами.
Как сообщили из компании Pfizer, соглашение охватывает 95 стран мира с низким доходом населения.
Фарм-гигант сообщает, что лицензию на изготовление лекарства передаст в Медицинский патентный пул (MPP), но не будет требовать денег с доходов, чтобы сохранить низкие цены на лекарства.
В этом месяце Pfizer сообщил, что по итогам испытаний 89% заразившихся вирусом избежали госпитализации благодаря таблеткам. Реализация соглашения также зависит от регуляторного органа, который должен одобрить результаты проверок и испытаний.
«Очень важно получить лицензию на это лекарство. Если будет дано разрешение на его использование, то будет внесен вклад в глобальную работу по борьбе с пандемией в странах с низким доходом у населения, что сыграет важную роль в сохранении человеческих жизней», — говорит представитель Медицинского патентного пула Чарльз Гор.
Pfizer производит широко распространенную вакцину BioNTech совместно с Германией.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org
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