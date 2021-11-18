Зампрокурора Октябрьского района Бишкека задержан по подозрению в вымогательстве

Зампрокурора Октябрьского района Бишкека Алтынбек Айдаров задержан по подозрению в вымогательстве взятки.

Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.

По их словам, вчера, 17 ноября, ночью, сотрудниками Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана был задержан заместитель прокурора Октябрьского района Бишкека Алтынбек Эркинбекович Айдаров.

Он подозревается в вымогательстве взятки и был задержан, по предварительным данным, с поличным - 160 тыс. сомов.

Отметим, что в январе 2021 года двое пострадавших бишкекчан жаловались на действия заместителя прокурора Октябрьского района Бишкека Алтынбека Айдарова. По их словам, он помогает подозреваемому в мошенничестве избежать наказания и даже приезжал в суд, чтобы помочь ему.





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