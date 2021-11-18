Некоторые районы Бишкека на несколько дней оставят без газа

Компания "Газпром Кыргызстан" сообщает о проведении работ по подключению села Кок-Жар к газоснабжению.
В связи с этим будет прекращена подача природного газа:
с 22 по 24 ноября - в с. Кок-Жар, ЖК "Сары-Челек", жилмассив "Сейтек", ограниченный улицами К. Баялинова, Кайыкова, 7 Апреля, Конур Осмон; в район, ограниченный отрезками улиц Мехлесхоз-1, Саякбая Каралаева, Мехлесхоз-3, Мехлесхоз-5;
с 24 по 26 ноября - в с. Кок-Жар в районе ул. Куланова, мкр. "Солнечный", ул. Куйручук №1/1, 1/2, 1/3, 1/4.
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