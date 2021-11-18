"Другого качества люди нужны". Собянин высказался о мигрантах на стройках Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число мигрантов на строительстве домов по программе реновации в столице должно быть уменьшено, сообщает Meduza.
Об этом градоначальник сказал во время осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице, обращаясь к гендиректору фирмы-подрядчика "Крост" Алексею Добашину.
"Другого качества люди (нужны), с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы", - сказал Собянин.
В свою очередь Добашин рассказал мэру, что за последний год количество строителей из-за рубежа, работающих на объектах компании, сократилось на 15%, "и процесс налаживается в большую сторону".
По словам бизнесмена, строители с хорошей квалификацией получают на объектах его компании около 120-150 тыс. рублей. На это Собянин ответил, что "это зарплата для москвичей, не для мигрантов".
С началом пандемии коронавируса строительные компании начали жаловаться на отток трудовых мигрантов из-за изменения правил въезда в Россию. Среди мер по борьбе с кадровым кризисом предлагалось использовать на строительстве труд заключенных.
В ноябре 2021 года в мэрии Москвы заявили, что разрабатывают план полного отказа от использования труда мигрантов на строительстве. В свою очередь глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию всех трудовых мигрантов, въезжающих в Россию из стран ближнего зарубежья. Эту меру он обосновал необходимостью сдерживать "противоправные деяния" в среде мигрантов.
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