ОАО «МАМ»: Возобновляется авиарейс из Бишкека в Нур-Султан

Бишкек, "Саясат. kg". Длительность полета - 1 час 50 минут.

ОАО «Международный аэропорт «Манас» 17 ноября 2021 года возобновляет авиарейс по маршруту Нур-Султан-Бишкек-Нур-Султан. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Эйр Астана» два раза в неделю: в среду и вокресенье.

А с 3 декабря рейсы по данному маршруту будут выполняться 4 раза в неделю: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

Длительность полета - 1 час 50 минут.

Напомним, рейс был приостановлен в связи с пандемией в начале 2020 года.