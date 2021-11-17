ОАО «МАМ»: Возобновляется авиарейс из Бишкека в Нур-Султан

Бишкек, "Саясат. kg". Длительность полета - 1 час 50 минут.
ОАО «Международный аэропорт «Манас» 17 ноября 2021 года возобновляет авиарейс по маршруту Нур-Султан-Бишкек-Нур-Султан. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Эйр Астана» два раза в неделю: в среду и вокресенье.
А с 3 декабря рейсы по данному маршруту будут выполняться 4 раза в неделю: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.
Длительность полета - 1 час 50 минут.
Напомним, рейс был приостановлен в связи с пандемией в начале 2020 года.
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