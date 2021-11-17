Стало известно, что недавно фильм "Семетей, сын Манаса" посмотрел Netflix, самый популярный в мире интернет-канал с 210 миллионами подписчиков.
"Мы начали тесное сотрудничество с Netflix. Им понравились наши исторические костюмы в фильме. Самое главное, они сделали акцент на экранизации величайших произведений мира. Они попросили нас увеличить батальные сцены", - сказал продюсер фильма Омурзак Толобеков.
Продюсер добавил, что достигнута договоренность с крупнейшим мировым онлайн-каналом, транслирующим фильмы на многих языках.
Допуск кыргызских фильмов на Netflix станет большим достижением нашей национальной культуры. Учитывая, что ни один фильм из Центральной Азии никогда не попадал в главную часть Netflix, было бы предметом гордости, что наш фильм "Семетей сын Манаса" принесет нашей стране международный престиж, - говорит продюсер.
URL: https://www.vb.kg/409436
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!