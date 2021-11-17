Фильм "Семетей, сын Манаса" выйдет на платформе Netflix

Стало известно, что недавно фильм "Семетей, сын Манаса" посмотрел Netflix, самый популярный в мире интернет-канал с 210 миллионами подписчиков.

"Мы начали тесное сотрудничество с Netflix. Им понравились наши исторические костюмы в фильме. Самое главное, они сделали акцент на экранизации величайших произведений мира. Они попросили нас увеличить батальные сцены", - сказал продюсер фильма Омурзак Толобеков.

Продюсер добавил, что достигнута договоренность с крупнейшим мировым онлайн-каналом, транслирующим фильмы на многих языках.

Допуск кыргызских фильмов на Netflix станет большим достижением нашей национальной культуры. Учитывая, что ни один фильм из Центральной Азии никогда не попадал в главную часть Netflix, было бы предметом гордости, что наш фильм "Семетей сын Манаса" принесет нашей стране международный престиж, - говорит продюсер.

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