"Кыргызстан относится к группе стран с высоким уровнем коррупции"

Новая антикоррупционная стратегия, должна решить основополагающие задачи в сфере противодействия коррупции.

Об этом, сегодня 16 ноября на первом заседании АДС при президенте заявила Нурипа Муканова.

"К большому сожалению, Кыргызстан относится к группе стран с высоким уровнем коррупции. Трудность в преодолении коррупции заключается в том, что в Кыргызстане не была сформирована сильная вертикаль власти за все время независимости страны. Коррупция подтачивала и без того слабую государственную власть. При парламентской демократии коррупция еще больше усилилась благодаря политической конкуренции, которая была прежде всего направлена на борьбу за ресурсы", - отметила она.

По словам Нурипы Мукановой коррупция, являясь многогранным явлением, распространяет свое влияние не только в сферу экономики, но и в социальную, политическую и духовно-нравственную жизнь страны.

"Для снижения уровня коррупции в каждой из вышеперечисленных сфер необходимо выработка определенных механизмов, которые оказывали бы специфичное воздействие именно в данном конкретном векторе. Вместе с тем, учитывая опыт предыдущих лет по противодействию коррупции, необходимо признать, что множественность антикоррупционных планов не только тормозит реализацию антикоррупционной политики, но и оказывает противоположный эффект, порождающий чувство неспособности государства эффективно бороться с данным негативным явлением. Соответственно, необходима эффективная стратегия антикоррупционной политики и единый план по ее реализации"- сказала Муканова.

Глава АДС при президенте КР Нурипа Муканова напомнила, что мотивом 3-х революций была борьба с коррупцией и начинались они когда коррупция на всех уровнях власти начинала открыто демонстрировать свою активность и обретала агрессивный характер.





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