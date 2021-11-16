Ассоциация женщин-инвалидов КР: Мы оказались на грани выживания

В Кыргызстане Ассоциация женщин-инвалидов обратилась за помощью ко всем неравнодушным людям.
Президент ассоциации Асипа Мусаева распространила открытое письмо-обращение в котором сообщает, что женщины-инвалиды Кыргызстана, многие из которых являются одинокими матерями и воспитывают детей, в очередной раз оказались на грани выживания, особенно в результате пандемии.
"При имеющемся низком уровне социальной поддержки в виде пособий по инвалидности ми пенсии, которых едва хватает на оплату коммунальных услуг, а также в виду дополнительных ограничений, возникших в связи с пандемией коронавируса, мы оказались больше половины без средств для существования. Нам элементарно не на что приобрести продукты первой необходимости из-за резкого подорожания, не говоря уже о таких необходимых вещах, как защитные маски, средства для дезинфекции, мыло-моющие средства, медикаменты и памперсы для инвалидов", - говорится в письме ассоциации.
На сегодняшний день ассоциация женщин-инвалидов насчитывает более 800 человек – женщин с ограниченными возможностями, в том числе и лежачие, передвигающиеся на инвалидных колясках и костылях.
Асипа Мусаева надеется, что о них вспомнят хотя бы в преддверии международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря во всем мире.
"Мы очень надеемся, что оказанная помощь и поддержка позволит многим женщинам-инвалидам скромно, но достойно отметить праздник дома. Наша Ассоциация женщин-инвалидов является единственным рупором надежды, посредством которого мы вынуждены обращаться за помощью и поддержкой ко всем открытым сердцам, ко всем кто может поддержать нас и дать надежду на будущее", - отмечается в письме.
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