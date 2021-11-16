Задержаны должностные лица ПТК Баткенского территориального управления Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля

Бишкек, "Саясат. kg". По результатам следствия, действиям всех виновных лиц будет дана соответствующая юридическая оценка.

ГКНБ КР в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст. 320 ч.2 УК КР задержаны должностные лица пункта транспортного контроля Баткенского территориального управления Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля МТиД КР.

Так, работники пункта транспортного контроля «Кок-Талаа» злоупотребляя должностным положением, из корыстных побуждений скрывали значительную часть нарушений допустимых норм весогабаритного контроля, тем самым причиняя значительный ущерб интересам государства.

Установлено, что отдельные работники ПТК «Кок-Талаа» занимались неправомерными деяниями, а именно вымогательством и систематическим побором денежных средств от водителей большегрузных автотранспортных средств.

13 ноября 2021 года в ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками ГКНБ КР по подозрению в получении денежных средств в качестве взятки, были задержаны и водворены в ИВС ОВД г. Кызыл-Кия Баткенской области «З.С.А.» - руководитель подразделения Баткенского территориального управления Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля МТиД Кыргысзкой Республики и «М.Э.Э.» – главный инспектор ПТК «Кок-Талаа».

В настоящее время ГКНБ КР проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление фактических обстоятельств дела и выявление других причастных к преступлению лиц.

По результатам следствия, действиям всех виновных лиц будет дана соответствующая юридическая оценка.