Бишкек, "Саясат. kg". В Международном аэропорту «Ош» стартовала осенне-зимняя навигация.
На новое расписание полетов воздушная гавань перешла 31 октября 2021 года и будет действовать до 26 марта 2022 года.
КАЗАХСТАН
Авиакомпания «TEZ JET»
• Ош–Шымкент-Ош 3 раза в неделю;
• Ош–Алматы-Ош 3 раза в неделю.
РОССИЯ
Авиакомпания «Avia Trafic Company»
• Ош–Москва–Ош 7 раз в неделю;
• Санкт-Петербург–Ош–Санкт-Петербург 1 раз в неделю;
• Ош – Иркутск-Ош 1 раз в неделю;
• Ош – Красноярск–Ош 1 раз в неделю;
• Екатеринбург-Ош-Екатеринбург 1 раз в неделю;
• Ош – Новосибирск – Ош 2 раза в неделю.
Авиакомпания «Аэрофлот»
• Москва-Ош–Москва 7 раз в неделю;
• Санкт-Петербург–Ош–Санкт-Петербург 2 раза в неделю.
Авиакомпания «Россия»
• Москва-Ош–Москва 1 раз в неделю;
• Санкт-Петербург-Ош-Санкт-Петербург 1 раз в неделю.
Авиакомпания «Икар»
• Красноярск-Ош–Красноярск 1 раз в неделю.
Авиакомпания «Северный ветер»
• Пермь-Ош-Пермь 1 раз в неделю;
• Минеральные Воды–Ош–Минеральные воды 1 раз в неделю;
• Нижний Новгород-Ош-Нижний Новгород 1 раз в неделю;
• Ростов–Ош–Ростов 1 раз в неделю;
• Уфа-Ош–Уфа 1 раз в неделю;
• Омск-Ош-Омск 1 раз в неделю;
• Тюмень–Ош–Тюмень 1 раз в неделю;
• Кемерово–Ош–Кемерово 1 раз в неделю;
• Астрахань–Ош-Астрахань 1 раз в неделю;
• Оренбург-Ош-Оренбург 1 раз в неделю;
• Краснодар-Ош-Краснодар 1 раз в неделю.
Авиакомпания «Уральские Авиалинии»
• Екатеринбург-Ош-Челябинск 1 раз в неделю;
• Красноярск-Ош-Красноярск 1 раз в неделю;
• Санкт-Петербург-Ош-Санкт-Петербург 2 раза в неделю;
• Воронеж-Ош-Воронеж 1 раз в неделю;
• Челябинск-Ош-Екатеринбург 1 раз в неделю;
• Уфа-Ош-Уфа 1 раз в неделю;
• Казань-Ош-Казань 1 раз в неделю;
• Краснодар – Ош-Краснодар 1 раз в неделю;
• Москва-Ош – Москва 2 раза в неделю;
• Ростов-Ош-Ростов 1 раз в неделю;
• Самара-Ош-Пермь 1 раз в неделю;
• Пермь-Ош-Самара 1 раз в неделю.
Авиакомпания «S7»
• Москва-Ош-Москва 1 раз в неделю;
• Иркутск-Ош-Иркутск 1 раз в неделю;
• Новосибирск-Ош-Новосибирск 3 раза в неделю;
• Омск-Ош-Тюмень 1 раз в неделю;
• Москва-Ош-Омск 1 раз в неделю;
• Кемерово-Ош-Уфа 1 раз в неделю;
• Самара-Ош-Нижний Новгород 1 раз в неделю;
• Тюмень-Ош-Барнаул 1 раз в неделю;
• Владивосток-Ош-Владивосток 1 раз в неделю;
• Красноярск-Ош-Красноярск 1 раз в неделю;
• Москва-Ош-Самара 1 раз в неделю;
• Москва-Ош-Кемерово 1 раз в неделю.
ТУРЦИЯ
Авиакомпания «Pegasus»
• Стамбул-Ош-Стамбул 2 раза в неделю (аэропорт Сабиха Гекчен).
Также выполняются внутренние регулярные рейсы.
• Рейс по маршруту Бишкек–Ош-Бишкек осуществляет авиакомпания «TEZ JET» 26 раз в неделю (ежедневно 3-4 рейса).
• Рейс по маршруту Бишкек–Ош-Бишкек осуществляет авиакомпания «Avia Trafic Company» 7 раз в неделю (ежедневно).
• Рейс по маршруту Бишкек–Ош-Бишкек осуществляет авиакомпания «Эйр Манас» до 15 раз в неделю (ежедневно 1-2 рейса).
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!