Международный аэропорт "Ош" перешел на зимнее расписание

Бишкек, "Саясат. kg". В Международном аэропорту «Ош» стартовала осенне-зимняя навигация.

На новое расписание полетов воздушная гавань перешла 31 октября 2021 года и будет действовать до 26 марта 2022 года.

КАЗАХСТАН

Авиакомпания «TEZ JET»

• Ош–Шымкент-Ош 3 раза в неделю;

• Ош–Алматы-Ош 3 раза в неделю.

РОССИЯ

Авиакомпания «Avia Trafic Company»

• Ош–Москва–Ош 7 раз в неделю;

• Санкт-Петербург–Ош–Санкт-Петербург 1 раз в неделю;

• Ош – Иркутск-Ош 1 раз в неделю;

• Ош – Красноярск–Ош 1 раз в неделю;

• Екатеринбург-Ош-Екатеринбург 1 раз в неделю;

• Ош – Новосибирск – Ош 2 раза в неделю.

Авиакомпания «Аэрофлот»

• Москва-Ош–Москва 7 раз в неделю;

• Санкт-Петербург–Ош–Санкт-Петербург 2 раза в неделю.

Авиакомпания «Россия»

• Москва-Ош–Москва 1 раз в неделю;

• Санкт-Петербург-Ош-Санкт-Петербург 1 раз в неделю.

Авиакомпания «Икар»

• Красноярск-Ош–Красноярск 1 раз в неделю.

Авиакомпания «Северный ветер»

• Пермь-Ош-Пермь 1 раз в неделю;

• Минеральные Воды–Ош–Минеральные воды 1 раз в неделю;

• Нижний Новгород-Ош-Нижний Новгород 1 раз в неделю;

• Ростов–Ош–Ростов 1 раз в неделю;

• Уфа-Ош–Уфа 1 раз в неделю;

• Омск-Ош-Омск 1 раз в неделю;

• Тюмень–Ош–Тюмень 1 раз в неделю;

• Кемерово–Ош–Кемерово 1 раз в неделю;

• Астрахань–Ош-Астрахань 1 раз в неделю;

• Оренбург-Ош-Оренбург 1 раз в неделю;

• Краснодар-Ош-Краснодар 1 раз в неделю.

Авиакомпания «Уральские Авиалинии»

• Екатеринбург-Ош-Челябинск 1 раз в неделю;

• Красноярск-Ош-Красноярск 1 раз в неделю;

• Санкт-Петербург-Ош-Санкт-Петербург 2 раза в неделю;

• Воронеж-Ош-Воронеж 1 раз в неделю;

• Челябинск-Ош-Екатеринбург 1 раз в неделю;

• Уфа-Ош-Уфа 1 раз в неделю;

• Казань-Ош-Казань 1 раз в неделю;

• Краснодар – Ош-Краснодар 1 раз в неделю;

• Москва-Ош – Москва 2 раза в неделю;

• Ростов-Ош-Ростов 1 раз в неделю;

• Самара-Ош-Пермь 1 раз в неделю;

• Пермь-Ош-Самара 1 раз в неделю.

Авиакомпания «S7»

• Москва-Ош-Москва 1 раз в неделю;

• Иркутск-Ош-Иркутск 1 раз в неделю;

• Новосибирск-Ош-Новосибирск 3 раза в неделю;

• Омск-Ош-Тюмень 1 раз в неделю;

• Москва-Ош-Омск 1 раз в неделю;

• Кемерово-Ош-Уфа 1 раз в неделю;

• Самара-Ош-Нижний Новгород 1 раз в неделю;

• Тюмень-Ош-Барнаул 1 раз в неделю;

• Владивосток-Ош-Владивосток 1 раз в неделю;

• Красноярск-Ош-Красноярск 1 раз в неделю;

• Москва-Ош-Самара 1 раз в неделю;

• Москва-Ош-Кемерово 1 раз в неделю.

ТУРЦИЯ

Авиакомпания «Pegasus»

• Стамбул-Ош-Стамбул 2 раза в неделю (аэропорт Сабиха Гекчен).

Также выполняются внутренние регулярные рейсы.

• Рейс по маршруту Бишкек–Ош-Бишкек осуществляет авиакомпания «TEZ JET» 26 раз в неделю (ежедневно 3-4 рейса).

• Рейс по маршруту Бишкек–Ош-Бишкек осуществляет авиакомпания «Avia Trafic Company» 7 раз в неделю (ежедневно).

• Рейс по маршруту Бишкек–Ош-Бишкек осуществляет авиакомпания «Эйр Манас» до 15 раз в неделю (ежедневно 1-2 рейса).