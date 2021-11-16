Центральная избирательная комиссия (ЦИК) оштрафовала на 7,5 тысячи сомов кандидата в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Ынтымак» Алмамбета Шыкмаматова.
На Шыкмаматова пожаловался глава секретариата партии Социал-демократов Таалайбек Усубалиев. Он сообщал: еще до официального начала агитационной кампании парламентских выборов Первый канал показал 25-минутную передачу «Биздин айыл» – «Наше село», где ее подавляющую часть заняло интервью с Шыкмаматовым.
ЦИК, рассмотрев заявление Таалая Усубалиева, отметил: телеканалу следовало принять во внимание, что Шыкмаматов идет на парламентские выборы, и в видео имеются признаки преждевременной агитационной работы.
За нарушение закона Центризбирком оштрафовал Шыкмаматова на 7,5 тысячи сомов, а Первому каналу дал устное предупреждение.
В Кыргызстане парламентские выборы пройдут 28 ноября. Теперь Жогорку Кенеш состоит из 90 депутатов, избирается на 5-летний срок. 54 из 90 депутатов изберутся по партийным спискам, 36 по одномандатным округам.
Для соревнования на выборах зарегистрирована 21 партия, по одномандатным округам зарегистрировано 212 кандидатов.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org
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