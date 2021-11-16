Вспышка ОРВИ. На выходных в детскую больницу № 3 обратились боле 1 тысячи 300 детей

На выходных в Бишкекскую детскую клиническую больницу № 3 скорой медицинской помощи обратились 1 тысячи 370 детей, сообщают в столичной мэрии.

Среди них 727 обратились в соматическое отделение и 537 детей с симптомами ОРВИ. По итогам госпитализированы 102 ребенка, из них 39 с симптомами ОРВИ, 39 — с пневмонией и 4 ребенка с микст-инфекцией.

«На сегодня сохраняется высокий рост обращений детей в стационар. Так, из-за роста обращений по приказу городского Управления здравоохранения с 23 октября все центры семейной медицины на весь период эпидсезона работают в субботние дни с 08:00 до 18:00 часов и в воскресные дни с 08:00 до 14:00 часов. Также для своевременного оказания медицинской помощи детям, медицинские работники ОЦСМ дежурят в 2 смены в субботние и воскресные дни с 08:00 до 20:00 часов в приемном отделении Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем в день в ЦСМ обращались от 200 до 500 детей. В свою очередь, несмотря на организованное дежурство в ЦСМ, в выходные дни зарегистрировано уменьшение количества обращений в ЦСМ и увеличение обращений в стационары.

Напомним, актуальные телефоны доверия и номера регистратур ЦСМ Бишкека:

ОЦСМ Ленинского района: 0990 88 80 30, 0312 64 45 42;

•ЦСМ №2: 0990 88 80 28, 0312 21 03 57;

•ЦСМ №11: 0990 88 80 29, 0312 31 10 60;

•ЦСМ №12: 0990 88 80 31, 0312 21 17 32;

•ЦСМ №13: 0990 88 80 32, 0312 65 73 88;

•ЦСМ №17: 0990 88 80 33, 0312 55 11 06.

ОЦСМ Октябрьского района: 0990 88 80 36, 0312 57 02 84;

•ЦСМ №15: 0990 88 80 15, 0312 42 69 62;

•ЦСМ №18: 0990 88 80 35, 0312 56 82 33;

•ЦСМ №19: 0990 88 80 19, 0312 57 13 67.

ОЦСМ Первомайского района: 0990 88 80 71, 0312 32 52 32;

•ЦСМ №7: 0990 88 80 72, 0312 66 20 44;

•ЦСМ №14: 0990 88 80 73, 0312 67 82 74;

•ЦСМ №16: 0990 88 80 74, 0312 54 13 09.

ОЦСМ Свердловского района: 0701 10 30 02, 0312 63 51 23;

•ЦСМ №4: 0701 10 30 01, 0312 43 40 07;

•ЦСМ №8: 0701 10 30 03, 0312 43 39 07;

•ЦСМ №9: 0701 10 30 04, 0312 36 88 30;

•ЦСМ №10: 0701 10 30 07, 0312 38 78 14.

Источник: Кабар, gezitter.org