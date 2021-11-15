По факту вымогательства задержаны следователи ОВД Аламудунского района

Бишкек, "Саясат. kg". Так, следователи вымогали у гражданина КР «Н.Д.» денежные средства в размере 70 тыс. сомза прекращение досудебного производства по факту мошенничества.
13 ноября 2021 года ГКНБ Кыргызской Республики в ходе следственно-оперативных мероприятий в рамках досудебного производства, зарегистрированного в ЕРПП по ст.326 ч.1 УК КР (Вымогательство взятки), совместно с СВР МВД КР задержаны следователи ОВД Аламудунского района ГУВД Чуйской области.
Так, следователи вымогали у гражданина КР «Н.Д.» денежные средства в размере 70 тыс. сомза прекращение досудебного производства по факту мошенничества.
Установлено, что 10 ноября 2021 года следователи «Г.М.Ш.» и «Б.К.Н.» через банковскую карту одного из банков города Бишкек получили от представителя «Н.Д.»-«А.И.» 70 тыс. сом. После чего, 12 ноября 2021 года следователем “Г.М.Ш.” вынесено постановление о прекращении досудебного производства по факту мошенничества в отношении гражданина «Н.Д.».
Один из задержанных следователей ОВД Аламудунского района ГУВД Чуйской области, “Г.М.Ш.” в порядке предусмотренного ст.98 УПК КР водворен вСИЗО ГКНБ КР.
В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия.
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