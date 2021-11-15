"С кем не бывает". На имя кыргызстанки выдали два разных паспорта

В Kaktus.media обратился юрист Шердор Абдыкапаров, представляющий интересы Марал К. (имя изменено).

"Ко мне обратилась девушка с просьбой оказать юридическую помощь, так как ее паспорт подделали сотрудники паспортного стола. По ее словам, в паспорте все данные указаны ее, кроме фотографии и подписи. Выяснилось это, когда она пошла прописываться по месту жительства. В 2013 году она получила свой паспорт, а в 2014-м кто-то повторно получил паспорт с другой фотографией и росписью", - говорит юрист.

Со слов юриста, она уже обращалась в ЦОН с просьбой аннулировать второй паспорт, также обращалась и в милицию, чтобы разобрались в этом вопросе.

"Четвертый месяц следователь кормит завтраками: то дела, то отчеты, то еще что-нибудь. На вопрос, почему вы подделываете документ, начальство ЦОН ответило: "С кем не бывает, в жизни всякое бывает" и пожало плечами. До сих пор этого сотрудника не нашли и не наказали", - отмечает юрист.

Редакция обратилась за комментарием. Министерство цифрового развития КР принесло свои извинения за возникшую ситуацию с паспортом женщины и сообщило, что разбирается в вопросе.

"В настоящее время Департаментом регистрации населения и актов гражданского состояния проводится служебное расследование по этому факту. В свою очередь Министерство цифрового развития сотрудничает со следствием по данному вопросу. И в случае выявления нарушений со стороны сотрудников будут приняты меры в соответствии с законодательством КР. Итоги служебного расследования будут направлены в соответствующие правоохранительные органы", - ответили в ведомстве.



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