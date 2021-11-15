Кыргызстанцы стали меньше спать и больше работать. Наглядный график

Жители Кыргызстана за последние шесть лет стали меньше спать и больше работать.
Также кыргызстанцы стали больше уделять времени воспитанию детей. Об этом свидетельствуют данные Нацстаткома.
Что изменилось?
В среднем в 2021 году кыргызстанцы работали на 20 минут в день больше, чем в 2015 году. На сон и уход за собой жители республики стали тратить на 45 минут меньше, чем шесть лет назад. На воспитание детей кыргызстанцы в 2021 году стали уделять более чем в два раза больше времени, чем в 2015 году.
Мужчины и женщины
В 2015 году мужчины работали в среднем 186 минут в день, в 2021-м - 216 минут, то есть 3,6 часа. Женщины стали работать на 10 минут больше (2015 год - 104 минуты, 2021 год - 114 минут).
В 2021 году женщины стали уделять воспитанию детей 40 минут в день. в 2015 году этот на воспитание детей у них уходило в среднем 17 минут - ровно столько, сколько сейчас уделяют воспитанию детей мужчины.
Село и город
В городах люди работают в среднем на 47 минут в день больше, чем в сельской местности. Зата в селах на воспитание детей остается больше времени, чем в городах.
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