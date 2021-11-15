Таджикистан просит освободить своего гражданина, задержанного в РФ по запросу Кыргызстана

Генеральная прокуратура Таджикистана считает политически мотивированным направленный России запрос кыргызской стороны о задержании и экстрадиции гражданина Таджикистана.
Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает EurAsia Daily.
Как сообщает пресс-служба ведомства соседней республики, 8 ноября в Новосибирске по запросу правоохранительных органов Кыргызстана был задержан гражданин Таджикистана Диловар Джураев.
Он обвиняется кыргызской стороной в организации массовых беспорядков и хулиганстве на спорной приграничной территории между Исфаринским районом Согдийской области Таджикистана и Баткенским районом Кыргызстана.
Таджикская сторона считает обвинение "политически мотивированным". 12 ноября Генпрокуратура Таджикистана направила письмо в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой об оставлении запроса кыргызской стороны без рассмотрения и освобождении Джураева из-под стражи.
Кроме того, Генеральной прокуратурой Таджикистана направлен запрос в Генеральную прокуратуру Кыргызстана с просьбой о прекращении практики возбуждения "необоснованных" уголовных дел по обвинению таджикских граждан в организации массовых беспорядков на линии границы.
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