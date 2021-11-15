Айсулуу Тыныбекова провела мастер-класс для девушек-борцов в США - Видео

Двухкратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр в Токио по борьбе Айсулуу Тыныбекова провела мастер-класс для девушек в США.

Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, мастер-класс проводился для девушек организации Wrestle like a girl ("Борись, как девочка"), которая занимается развитием лидерских качеств у спортсменок в борьбе.

"Честно говоря, очень сильно волновалась, но эти милые девушки приняли меня с теплотой и поддержкой. Искренне желаю им достичь высоких результатов и раскрыть свой потенциал", - написала Тыныбекова.



Отметим, в настоящее выремя Тыныбекова проводит тренировки в США, где параллельно проводит встречу с соотечественниками.

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