На странице Facebook пользователя Болота Байысова опубликован пост и видео о возможном нарушении избирательного процесса со стороны политической партии "Ишеним".
Так, на видео, снятом в Токмаке, ученицы 3-го и 6-го классов средней школы №3 раздают агитационные газеты политической партии "Ишеним", демонстрируя содержание газеты, фотографии кандидатов в депутаты.
"В процессе беседы девочки отметили, что раздают по указанию некой Ихтибар эже", - указано в жалобе.
Байызов, обращаясь к правоохранительным органам, просит дать правовую оценку действиям по факту привлечения несовершеннолетних детей к агитационной деятельности.
Согласно Закону "О выборах", нельзя привлекать к агитации в какой-либо форме несовершеннолетних.
В партии "Ишеним" Kaktus.media сообщили, что дети не привлекались к агитации.
"Это провокация, мы намерены сами обратиться в правоохранительные органы. Все агитаторы работают по договору", - отметили в партии.
URL: https://kaktus.media/449293
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