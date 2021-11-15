Партию "Ишеним" обвинили в привлечении детей к агитации. Есть видео и ответ партии

На странице Facebook пользователя Болота Байысова опубликован пост и видео о возможном нарушении избирательного процесса со стороны политической партии "Ишеним".

Так, на видео, снятом в Токмаке, ученицы 3-го и 6-го классов средней школы №3 раздают агитационные газеты политической партии "Ишеним", демонстрируя содержание газеты, фотографии кандидатов в депутаты.

"В процессе беседы девочки отметили, что раздают по указанию некой Ихтибар эже", - указано в жалобе.

Байызов, обращаясь к правоохранительным органам, просит дать правовую оценку действиям по факту привлечения несовершеннолетних детей к агитационной деятельности.

Согласно Закону "О выборах", нельзя привлекать к агитации в какой-либо форме несовершеннолетних.

В партии "Ишеним" Kaktus.media сообщили, что дети не привлекались к агитации.

"Это провокация, мы намерены сами обратиться в правоохранительные органы. Все агитаторы работают по договору", - отметили в партии.



URL: https://kaktus.media/449293