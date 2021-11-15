Эркин Салымбеков заплатил 100 млн сомов и был отпущен из-под стражи

ГКНБ продолжает расследование уголовного дела по факту коррупции в сфере экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции в страны ЕАЭС.
Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что чиновники Министерства сельского хозяйства, включая одного из заместителей министра, в сговоре с представителями частного бизнеса организовали "канал получения незаконных доходов путем принудительного взимания денежных средств с экспортеров сельхозпродукции" за оформление разрешительных документов на вывоз продукции в страны ЕАЭС.
ГКНБ задержал и привлек к уголовной ответственности чиновников министерства, а также владельца одной из частных компаний С. Э. Также были выявлены факты уклонения от уплаты налогов со стороны ряда компаний, вовлеченных в коррупционную схему.
В ходе следствия подозреваемый С. Э. внес на депозитный счет ГКНБ 100 млн сомов в качестве предварительного обеспечения возмещения ущерба, полный размер которого будет установлен по результатам проверки.
С учетом этого Первомайский райсуд Бишкека изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.
Расследование продолжается.
Отметим, что Э. С., как сообщают источники, это Эркин Салымбеков. Эркин Салымбеков - сын Мамытбая Салымбекова - был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ 12 октября. 14 октября решением суда он был заключен под стражу до 6 декабря 2021 года с содержанием в СИЗО ГКНБ.
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