ГКНБ: По делу о коррупции в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции возмещено 100 миллионов сомов

Бишкек, "Саясат. kg". ГКНБ Кыргызской Республики продолжается расследование уголовного дела по факту коррупции в сфере перемещения отечественной сельскохозяйственной продукции в страны ЕАЭС.
Как сообщалось ранее, отдельные должностные лица Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики в сговоре с представителями частного бизнеса организовали устойчивый канал получения незаконных доходов путем принудительного взимания с экспортеров сельхозпродукции денежных средств за оформление разрешительных документов на вывоз продукции в страны ЕАЭС.
В связи с чем должностные лица Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики на уровне заместителей руководителей ведомства и руководителей самостоятельных структурных подразделений вместе с владельцем один из частной компании «С.Э.» были задержаны и привлечены к уголовной ответственности.
Следствием также были установлены факты уклонения от уплаты налогов со стороны отдельных компаний, вовлеченных в указанную коррупционную схему.
В ходе следствия подозреваемым «С.Э.» было внесено на депозитный счет ГКНБ 100 млн. сомов в качестве предварительного обеспечения возмещения ущерба, полный размер которого будет установлен по результатам проверки. С учетом чего Первомайским районным судом г.Бишкек в отношении него была изменена мера пресечения на подписку о невыезде.
ГКНБ будет продолжено расследование данного уголовного дела в части возмещения полного ущерба в бюджет государства и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к данному преступлению.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!