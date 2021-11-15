ГКНБ: По делу о коррупции в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции возмещено 100 миллионов сомов

Бишкек, "Саясат. kg". ГКНБ Кыргызской Республики продолжается расследование уголовного дела по факту коррупции в сфере перемещения отечественной сельскохозяйственной продукции в страны ЕАЭС.

Как сообщалось ранее, отдельные должностные лица Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики в сговоре с представителями частного бизнеса организовали устойчивый канал получения незаконных доходов путем принудительного взимания с экспортеров сельхозпродукции денежных средств за оформление разрешительных документов на вывоз продукции в страны ЕАЭС.

В связи с чем должностные лица Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики на уровне заместителей руководителей ведомства и руководителей самостоятельных структурных подразделений вместе с владельцем один из частной компании «С.Э.» были задержаны и привлечены к уголовной ответственности.

Следствием также были установлены факты уклонения от уплаты налогов со стороны отдельных компаний, вовлеченных в указанную коррупционную схему.

В ходе следствия подозреваемым «С.Э.» было внесено на депозитный счет ГКНБ 100 млн. сомов в качестве предварительного обеспечения возмещения ущерба, полный размер которого будет установлен по результатам проверки. С учетом чего Первомайским районным судом г.Бишкек в отношении него была изменена мера пресечения на подписку о невыезде.

ГКНБ будет продолжено расследование данного уголовного дела в части возмещения полного ущерба в бюджет государства и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к данному преступлению.