Из каких стран завозится рис в Кыргызстан? В списке США и Уругвай

С января по август в Кыргызстан было завезено 3 974,1 тонны риса.

Об этом сообщили из Национального статистического комитета.

Общий объем завезенного риса оценивается в 2,9 млн долларов.

В Кыргызстан был завезен рис из следующих стран:

Казахстан — 2 892,9 тонны (далее указано в тоннах);

Россия — 564,9;

Индия — 265,6;

Пакистан — 134,7;

Узбекистан — 33,8;

Объединенные Арабские Эмираты — 30;

Иран — 25;

АКШ — 9;

Греция — 8;

Уругвай — 7;

Китай — 2,1;

Болгария — 1;

Таджикистан — 0,1.

Источник: Sputnik.kg, gezitter.org