Из каких стран завозится рис в Кыргызстан? В списке США и Уругвай

С января по август в Кыргызстан было завезено 3 974,1 тонны риса.
Об этом сообщили из Национального статистического комитета.
Общий объем завезенного риса оценивается в 2,9 млн долларов.
В Кыргызстан был завезен рис из следующих стран:
Казахстан — 2 892,9 тонны (далее указано в тоннах);
Россия — 564,9;
Индия — 265,6;
Пакистан — 134,7;
Узбекистан — 33,8;
Объединенные Арабские Эмираты — 30;
Иран — 25;
АКШ — 9;
Греция — 8;
Уругвай — 7;
Китай — 2,1;
Болгария — 1;
Таджикистан — 0,1.
Источник: Sputnik.kg, gezitter.org
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