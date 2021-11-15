ГКНБ КР: Задержан активный член ОПГ

Бишкек, "Саясат. kg". Задержанный «З.Б.» водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

12 ноября 2021 года ГКНБ КР в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по признакам преступления предусмотренного ст. 203 ч.3 п.2 («Вымогательство») УК КР, по факту вымогательства денежных средств в особо крупном размере с поличным задержан активный член ОПГ «З.Б» и гражданин КР «С.А.».

Установлено, что задержанный путем угроз физической расправы вымогал у гражданина КР «Б.И.» денежные средства в сумме 2 млн. сомов.

Задержанный «З.Б.» водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, имеющих причастность к данному преступлению.