Обнаружен схрон оружия и боеприпасов

Бишкек, "Саясат. kg". В настоящее время проводятся мероприятии по установлению происхождения изъятых предметов и лиц, организовавших данный схрон.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий по изъятию незаконно хранящегося у членов ОПГ оружия органами ГКНБ Кыргызской Республики на территории Московского района Чуйской области был обнаружен тайник с боевым пистолетом QSZ-92, несколькими десятками патронов калибра 9×19, 9×18, 5,45×39 и 7,62×39 мм, а также тротиловой шашкой, двумя детонаторами и запалом от ручной гранаты.
По предварительным данным, изъятые оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства готовились криминальными элементами к использованию для совершения особо тяжких преступлений.
В настоящее время проводятся мероприятии по установлению происхождения изъятых предметов и лиц, организовавших данный схрон.
ГКНБ Кыргызской Республики предупреждает, что незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, а равно боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств влекут уголовную ответственность. В то же время лица, добровольно сдавшие в правоохранительные органы огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности.
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