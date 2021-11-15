Обнаружен схрон оружия и боеприпасов

Бишкек, "Саясат. kg". В настоящее время проводятся мероприятии по установлению происхождения изъятых предметов и лиц, организовавших данный схрон.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий по изъятию незаконно хранящегося у членов ОПГ оружия органами ГКНБ Кыргызской Республики на территории Московского района Чуйской области был обнаружен тайник с боевым пистолетом QSZ-92, несколькими десятками патронов калибра 9×19, 9×18, 5,45×39 и 7,62×39 мм, а также тротиловой шашкой, двумя детонаторами и запалом от ручной гранаты.

По предварительным данным, изъятые оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства готовились криминальными элементами к использованию для совершения особо тяжких преступлений.

В настоящее время проводятся мероприятии по установлению происхождения изъятых предметов и лиц, организовавших данный схрон.

ГКНБ Кыргызской Республики предупреждает, что незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, а равно боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств влекут уголовную ответственность. В то же время лица, добровольно сдавшие в правоохранительные органы огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности.