Кыргызский фильм Шамбала получил награду на Всемирном Азиатском Кинофестивале

Бишкек, "Саясат. kg". Фильм «Шамбала» создан по мотивам повести Чингиза Айтматова «Белый пароход».

Кыргызский фильм "Шамбала" режиссера Артыкпая Суюндукова, который участвовал в соревновании на Всемирном Азиатском Кинофестивале, завоевал один из основных призов - "Приз зрительских симпатий". Также фильму была вручена награда от главного спонсора фестиваля в размере $10 000. Фильм был отмечен многими зрителями, профессионалами киноиндустрии. Очень болшое внимание привлек главный герой фильма мальчик Артур Аманалиев. Зрители и кинопрофессионалы были очень тронуты его актерской игрой, много расспрашивали про его будущие планы. Фильм очень тепло приняли, многие назвали его шедевром. Надеемся, что фильм "Шамбала" будет отмечен академиками Оскара и журналистами Золотого Глобуса.



Фильм «Шамбала» создан по мотивам повести Чингиза Айтматова «Белый пароход». Напомним, что кинокартина выдвинута на премию «Оскар» от Кыргызстана. Фильм представят в номинации «Лучший зарубежный художественный фильм».