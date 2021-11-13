Первая победа кыргызской власти в международном суде

Решением Временного правительства, пришедшего к власти после революции 2010 года, имущество, названное принадлежащим близким бывшего президента, было возвращено государству путем национализации.

В числе национализированного имущества было возвращено государству и 49% акций «Альфа Телекома», владевшего сотовой компанией «Мегаком», работавшей под брендом «Мегаком», а 51% акций собирались вернуть настоящим хозяевам «Альфа Телекома». Новый избранный по партийным спискам парламент сформировал правительство, власть начала полноценно работать. Мы помним, как в это время поднялся сильный конфликт вокруг «Мегакома».

«В тот момент настоящим хозяином «Мегакома» были мы. В 2005 году купив ОсОО «БиМоКом», мы вложили инвестицию в сеть сотовой связи Кыргызстана, мы основали «Мегаком»,- выступила российская компания Penwell Business Limited (далее Пенвелл). Более того, депутаты Госдумы России С.Багдасаров и А.Островский приехали в Кыргызстан, в Жогорку Кенеше открыто отстаивали требование Пенвелл, сказали, что Омурбек Бабанов для решения вопроса русских предпринимателей запросил 50 млн долларов США. Но такая озвученная депутатами Госдумы информация в следственном деле не была подтверждена.

Поздней, несмотря на переход в ведение государства еще 51% акций «Мегакома», возбудили уголовное дело на Аиду Салянову, Алмамбета Шыкмаматова во главе с лидером «Ата Мекена» Омурбеком Текебаевым, и тогда возник сильный резонанс в общественности.

На этом вопросе, влияющем на кыргызскую политику, последнюю точку поставил международный арбитражный суд.

В июле 2017 года компания Пенвелл обратилась с исковым заявлением в международный арбитражный суд, говоря, что Кыргызская Республика полностью завладела инвестициями ОсОО «БиМоКом», просила взыскать с Кыргызстана 298 млн долларов США.

В исковом заявлении русских предпринимателей говорится: «Компания Пенвелл за период с 2007 до 2010 года была жертвой преступной схемы, организованной Максимом Бакиевым. По заявлению компании, схема отъема успешно работавшего бизнеса была реализована руками Алексея Елисеева, хозяина компании Форнтек, совладельца ОсОО «БиМоКом» - партнера Пенвелл в Кыргызстане. Елисеев пошел на преступные переговоры с государственными органами, с незаконными решениями суда отобрал инвестиции Пенвелл. После незаконных решений суда российская компания потеряла контроль над ОсОО «БиМоКом», обанкротилась, ее имущество было полностью создано заново, передано компании «Альфа Телеком» подконтрольной Алексею Елисееву.

Пенвелл считала, что Максим Бакиев находился на высокой государственной должности и схема реализована действиями государственных органов, за это Кыргызская Республика должна ответить.

Основанием искового заявления Пенвелл в международный арбитражный суд послужили письменные показания бывшего директора ОсОО «БиМоКом» и «Альфа Телеком» Андрея Силича и представителя Пенвелл Артура Акопяна.

Кыргызская власть 8 октября доказала в международном арбитражном суде по конфликту с «Мегакомом», что правда на нашей стороне, выиграла. В международном судебном деле юридическая фирма Willkie Farr & Gallagher LLP защищала интересы Кыргызстана.

В 30-летней истории независимой страны в международном арбитражном суде впервые происходит победа над исковым заявлением, предъявленным нашему государству. У нас есть полное право расценивать это как большую победу.

Наверняка всем интересно, как международный арбитражный суд отказал исковому заявлению Пенвелл о взыскании с нас 298 млн долларов США. Здесь мы должны подчеркнуть большой труд юристов, защищавших нашу сторону.

После того, как кыргызская сторона привела аргументы, подтверждающие замешанность самой компании Пенвелл в коррупции при реализации инвестиции, российская компания не смогла привести надежное основание. Судебный состав после приведенных аргументов с нашей стороны, с заключением о замешанности Пенвелл в коррупции, полностью отказал в удовлетворении взыскания требуемой истцом компенсации в размере 298 млн долларов.

Бывший директор ОсОО «БиМоКом» и «Альфа Телеком» Андрей Силич отказался отвечать на вопрос о роли компании «Форнтек» - партнера Пенвелл в Кыргызстане. То, что он 43 раза повторил ответ «не помню» это же доказательство замешанности Пенвелл в коррупции.

Также судебный состав признал: 49% акций ОсОО «БиМоКом» в 2005 году Пенвелл продал компании «Форнтек», контролируемой Алексеем Елисеевым, и что инвестиция Пенвелл привела в Кыргызстан коррупционную дорогу. Доказано, что ролью этих игр компании «Форнтек» было сохранение лицензионного права ОсОО «БиМоКом» как партнера Пенвелл в Кыргызстане. Судебный состав не нашел законного вклада компании «Форнтек» для бизнеса «БиМоКома».

Кроме того, кыргызская сторона привела аргументы составу суда и сумела убедить, что в 2010 году после свержения власти Бакиева компания Пенвелл посредством Раушан Рыкуновой действовала для восстановления контроля над бизнесом таким коррупционным путем, как подкуп сотрудников суда и прокуратуры.

Тем самым кыргызская власть смогла доказать, что ей по силам схватиться в международном суде с замешанным в коррупции инвестором. Это же нелегкое дело выиграть в международном суде исковое заявление, оцененное в 298 млн долларов США.

Необходимо отметить правильную политику сегодняшней власти. Раз авторитет Кыргызстана рассматривается в международном суде, и если мы все как один кулак соберемся, поддержим политику власти, то победа обязательно будет на нашей стороне. Мой кыргызский народ, с первой победой!

Источник: газета «Жаны ордо» №34 от 12.11.2021/стр.3, gezitter.org