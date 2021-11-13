Аида Касымалиева недовольна наказаниями за нападения на женщин

В Бишкеке проходит обсуждение изменений в закон «Об охране и защите от семейного насилия».

Выступая на круглом столе, исполняющая обязанности спикера парламента Аида Касымалиева заявила, что не понимает, почему грубые факты нападения на женщин правоохранительные органы рассматривают как мелкое хулиганство.

«Последние два случая касаются семейного насилия и насилия в отношении женщин. Возле ТЦ «Дордой плаза» мужчина избил свою жену, в ресторане девушку-фотографа пнули жестоко в голову», — напомнила и. о. торага.

Дело зарегистрировано как «Мелкое хулиганство». Мы наступаем на те же грабли: когда обвиняют саму жертву, а насильника оправдывают.

«Сами сотрудники правоохранительных органов объясняют, по какой статье они завели дело, но там не совсем понятно. Наша прямая обязанность, чтобы проконтролировать дело, а не так: пошумели в соцсетях в день инцидента, а наутро забыли. Чтобы жертва с этой проблемой не жила», — рассказала Аида Касымаева.

Помимо этого, и. о. торага считает, что важную роль в решении проблем, связанных с семейным насилием, играет изменение восприятия общества к подобным случаям.

Источник: Bulak.kg, gezitter.org