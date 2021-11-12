Сельчане просят восстановить имущество, украденное во время конфликта с Таджикистаном

Жители села Максат Лейлекского района Баткенской области попросили у президента Садыра Жапарова и властей компенсировать украденное имущество во время конфликта на границе с Таджикистаном.

В своем обращении один из жителей сообщил, что за короткий срок им восстановили дома, однако не решили вопрос с украденным имуществом. К примеру, бытовая техника, сельхозтехника, автомобили и мебель.

"Садыр Нургожоевич, просим за короткое время решить вопрос компенсации нашего имущества", - обратились они.

Кроме того, они просят за короткое время вернуть в Кыргызстан задержанного местного жителя в Таджикистане.

Другой житель заметил, что некоторые взяли в долг сельхозтехнику, чтобы зарабатывать на жизнь, а ее украли. Теперь им приходится платить долг, оставшись без доходов.

"Я взял трактор в долг, у меня шестеро детей, жизнь с каждым днем становится тяжелее, потому что нет никаких доходов", - сказал он.

Напомним, в результате событий на кыргызско-таджикском участке госграницы в Баткенской области 28-30 апреля 2021 года жители нескольких сел были эвакуированы, а их дома разрушены. Также местные жители отмечали, что их имущество было украдено таджикистанцами.



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