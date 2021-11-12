"Каждый третий давал взятку". Предприниматели рассказали о коррупции в энергосекторе

10 ноября в Фонде "Сорос - Кыргызстан" прошла встреча с исследователями, которые в течение шести месяцев изучали вопросы коррупции в Кыргызстане.

Об этом говорится в поступившем в редакцию пресс-релизе.

Так, исследовательский институт Evidence CA представил свою работу о коррупции при подключении малого и среднего бизнеса к энергоснабжению.

Исследование выявило, что каждый третий из опрошенных предпринимателей давал взятку в связи с отказом в подключении.

Наиболее распространенной причиной отказа называли перегруженность сети. В случае отказа предприниматели часто прибегают к неформальным способам, таким как подключение посредников (33,3%), предложение неформальной оплаты (20%), говорится в исследовании.

Около 70% опрошенных ответили, что сумма взятки составляет 10-20 тыс. сомов, 18,3% - 21-50 тыс., и всего 4,2% ответили, что больше 270 тыс.

При этом сектор строительства оказался наиболее подвержен коррупции. 55% опрошенных предпринимателей из этой сферы ответили, что давали взятку на 14-30% чаще, чем представители других секторов.

Сам процесс подключения состоит из семи этапов и занимает 10-30 дней. Договор на поставку электроэнергии, подключение и переподключение обновляется каждые два года. 91,1% опрошенных предпринимателей являются клиентами ОАО "Северэлектро", 5,8% - других частных распределительных компаний. 64,6% предпринимателей выбирают того или иного поставщика из-за отсутствия альтернативы.

Также коррупционные действия происходят во время рейдов, которые чаще всего проводятся в период отопительного сезона. Почти половина опрошенных предпринимателей используют электричество для отопления, сказано в исследовании.



URL: https://kaktus.media/449186