"Каждый третий давал взятку". Предприниматели рассказали о коррупции в энергосекторе

10 ноября в Фонде "Сорос - Кыргызстан" прошла встреча с исследователями, которые в течение шести месяцев изучали вопросы коррупции в Кыргызстане.
Об этом говорится в поступившем в редакцию пресс-релизе.
Так, исследовательский институт Evidence CA представил свою работу о коррупции при подключении малого и среднего бизнеса к энергоснабжению.
Исследование выявило, что каждый третий из опрошенных предпринимателей давал взятку в связи с отказом в подключении.
Наиболее распространенной причиной отказа называли перегруженность сети. В случае отказа предприниматели часто прибегают к неформальным способам, таким как подключение посредников (33,3%), предложение неформальной оплаты (20%), говорится в исследовании.
Около 70% опрошенных ответили, что сумма взятки составляет 10-20 тыс. сомов, 18,3% - 21-50 тыс., и всего 4,2% ответили, что больше 270 тыс.
При этом сектор строительства оказался наиболее подвержен коррупции. 55% опрошенных предпринимателей из этой сферы ответили, что давали взятку на 14-30% чаще, чем представители других секторов.
Сам процесс подключения состоит из семи этапов и занимает 10-30 дней. Договор на поставку электроэнергии, подключение и переподключение обновляется каждые два года. 91,1% опрошенных предпринимателей являются клиентами ОАО "Северэлектро", 5,8% - других частных распределительных компаний. 64,6% предпринимателей выбирают того или иного поставщика из-за отсутствия альтернативы.
Также коррупционные действия происходят во время рейдов, которые чаще всего проводятся в период отопительного сезона. Почти половина опрошенных предпринимателей используют электричество для отопления, сказано в исследовании.
URL: https://kaktus.media/449186
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!