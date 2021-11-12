Закон о защите от семейного насилия предлагают изменить. Главное

В Кыргызстане намерены изменить закон о защите от семейного насилия.

Об этом сегодня, 12 ноября, во время круглого стола по обсуждению проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Закон КР "Об охране и защите от семейного насилия" рассказала эксперт по гендерным вопросам Зульфия Кочорбаева.

Поправки предлагают не только в закон о защите от семейного насилия, но и в Жилищный кодекс, Семейный кодекс и другие документы.

Изменения можно сгруппировать следующим образом: касающиеся пострадавших от насилия, касающиеся лиц, совершивших насилие, а также предложения по институциональному изменению.

Предлагается распространить действие закона не только на лиц, находящихся в фактических брачных отношениях, но и на тех, которые в браке состояли ранее, их родственников, независимо от факта совместного проживания.

Предлагается включить лиц с инвалидностью в число пострадавших от семейного насилия, если оно произошло в их присутствии.

Предусмотрено единое правовое решение по охране и защите от семейного насилия для всех несовершеннолетних.

Расширить права лиц, пострадавших от семейного насилия.

Вопросы вызывало то, что охранный ордер выдавался на три дня и затем не продлевался, так как это требовало дополнительных усилий. В связи с этим большое число виновников насилия не попадало на коррекционные программы, рассчитанные на 30 дней. Предлагается сделать единый охранный ордер, который выдается обязательно, сроком на 30 дней. Необходимости дополнительно обращаться с заявлением жертве насилия для продления ордера не будет. Помимо этого, если вручить ордер совершившему насилие лично невозможно, то уведомить можно посредством мобильной связи, электронной почты или мессенджеров.

Предлагается расширить обязанности виновного в насилии. Прохождение коррекционной программы сделать обязательным не только в органах соцразвития, но и в органах пробации, исполнения наказания.

Временный охранный ордер предполагает запрет совершать насилие и на контакты с пострадавшим. Предлагается дополнить условиями: запретить прямые и косвенные контакты с детьми виновникам семейного насилия, запретить находиться в месте совместного проживания виновнику насилия с пострадавшим, запретить лично и через третьих лиц разыскивать пострадавшего от семейного насилия, попытки контактов посредством телефонной связи и электронной связи, преследовать его. Предлагается устранить препятствие в праве пользования имуществом, являющимся объектом прав личной или общей собственности. А также запрет на приближение на определенное расстояние к месту жительства, пребывания, работы, местам частного посещения пострадавшего.

Требование о признании виновного недееспособным исключено. Требование ограничить в родительских правах расширено не только в части контактов с несовершеннолетними детьми.



URL: https://kaktus.media/449189