ГСМ подорожают на 12 сомов?

К Новому году стоимость дизельного топлива может вырасти на 12 сомов, бензина — на 7-8 сомов.

Об этом Tazabek сообщил исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Эшатов.

Он сообщил, что сейчас нефтетрейдеры ощущают определенный дефицит в дизельном топливе.

Глава ассоциации указал, что прогнозируемый рост цен связан с повышением оптово-отпускных цен на российских НПЗ.

Источник: Баракелде, gezitter.org