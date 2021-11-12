ГСМ подорожают на 12 сомов?

К Новому году стоимость дизельного топлива может вырасти на 12 сомов, бензина — на 7-8 сомов.
Об этом Tazabek сообщил исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Эшатов.
Он сообщил, что сейчас нефтетрейдеры ощущают определенный дефицит в дизельном топливе.
Глава ассоциации указал, что прогнозируемый рост цен связан с повышением оптово-отпускных цен на российских НПЗ.
Источник: Баракелде, gezitter.org
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