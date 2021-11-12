Искендер Гаипкулов: Факты подкупа будут жестко пресекаться

Состоялось большое совещание с участием президента со всеми работниками органов местного самоуправления, акимами, министрами.

5 ноября в ЦИК состоялось подписание меморандума о проведении выборов в рамках закона. 18 партий из 21, зарегистрированных для участия на выборах обязались действовать исключительно в рамках закона. О том как идет агитация и подготовка ко дню голосования рассказал член ЦИК Искендер Гаипкулов.

Расскажите, пожалуйста, о меморандуме, что он из себя представляет и насколько в последующем стороны будут следовать этому меморандуму?

- С того момента, как началась выборная кампания, со стороны руководства страны и исполнительных органов были приняты меры для того, чтобы мы провели честные, прозрачные выборы. Состоялось большое совещание с участием президента со всеми работниками органов местного самоуправления, акимами, министрами. Вышел указ президента Кыргызской Республики об обеспечении прозрачности выборов, в соответствии с которым учителям, госслужащим, сотрудникам МСУ запрещено участвовать в агитационных мероприятиях.

А 5 ноября с участием председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой и председателя Республиканского штаба - секретаря Совета Безопасности Марата Иманкулова, лидеров и уполномоченных представителей политических партий был подписан меморандум. Согласно меморандуму, государство и ЦИК берут на себя обязательство по проведению прозрачных и честных выборов, а политические партии, в свою очередь, обязуются проводить предвыборную агитацию честно, без подкупа.

Факты нарушений, так или иначе, проявляются, несмотря на то, что Президентом и руководством страны была поставлена четкая задача наказывать нарушителей по всей строгости закона. Нарушают по старой привычке и надеются избежать наказания?

- Несмотря на то, что Президент объявил о том, что применение административного ресурса недопустимо и нарушители понесут ответственность в рамках закона, недобросовестные руководители еще остаются. Но после того, как некоторые нарушившие закон были наказаны и сняты с должностей, остальные тоже будут думать. Республиканским штабом совместно с ЦИК во всех областях были проведены оперативные совещания, письменно были предупреждены руководители областей о том, что в случае нарушений и вмешательства в выборный процесс будут приниматься самые жесткие меры.

Если говорить о фактах подкупа, что имели повсеместный характер на прошлых выборах в Жогорку Кенеш, поступали ли жалобы в этот раз о попытках подкупа избирателей?

- Поступили сигналы о преждевременной агитации и благотворительности, в связи с чем, некоторым кандидатам были вынесены письменные предупреждения. Если нарушения продолжатся, нарушители будут сняты с предвыборной гонки. Подкуп, вопросы финансирования - в конституционном законе четко прописано, что каждая политическая партия, каждый кандидат-одномандатник должен открыть свой фонд для проведения выборной агитации. Через этот фонд они должны оплачивать свои мероприятия, выпускаемые агитматериалы и оплачивать работу агитаторов, и это все в безналичной форме.

Чтобы обеспечить финансовую прозрачность выборов, Центризбирком открыл портал "Электронный кандидат". Войдя на этот портал, можно ознакомиться с источниками финансирования кандидата или партии, узнать, как и на что расходуются их средства. К 18 ноября, за 10 дней до голосования, партии и кандидаты-одномандатники должны будут предоставить первый финансовый отчет. Второй финансовый отчет они сдадут после дня голосования в течение 10 дней. Со стороны ЦИК и контрольно-ревизионной группы будут проведены проверки источников происхождения финансов и соблюдения требований закона.

Говоря о классическом подкупе, то имеется две стороны - это избиратель, который продает свой голос, а также условный покупатель, политическая партия или кандидат. Сохранена ли норма ответственности для тех, кто продает свой голос?

- Да, эта норма сохранилась. У нас даже агитаторам кандидаты-одномандатники будут перечислять оплату через расчетный счет в безналичной форме. Факты подкупа будутжестко пресекаться, и кандидаты будут сниматься с предвыборной гонки.



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