«Требуйте взвесить на весах». Установлено, что продавцы угля не пользуются весами

Установлено, что в некоторых точках по продаже угля в Бишкеке не используются весы.
Это стало очевидно в ходе ежедневного рейда сотрудников Государственного агентства антимонопольного регулирования.
Как сообщили из агентства, с целью защиты прав потребителей на точке по сбыту угля на улице Киргизская была проведена проверка.
«В ходе мероприятия было установлено, что предприниматели не используют весы на точке сбыта угля. В связи с этим были проведены разъяснительные работы среди продавцов.
Чтобы потребители не были обмануты, государственное агентство рекомендует покупателям требовать у продавцов взвесить продукцию на весах», — сообщили из агентства.
Источник: Super.kg, gezitter.org
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