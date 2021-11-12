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«Требуйте взвесить на весах». Установлено, что продавцы угля не пользуются весами

Установлено, что в некоторых точках по продаже угля в Бишкеке не используются весы.

Это стало очевидно в ходе ежедневного рейда сотрудников Государственного агентства антимонопольного регулирования.

Как сообщили из агентства, с целью защиты прав потребителей на точке по сбыту угля на улице Киргизская была проведена проверка.

«В ходе мероприятия было установлено, что предприниматели не используют весы на точке сбыта угля. В связи с этим были проведены разъяснительные работы среди продавцов.

Чтобы потребители не были обмануты, государственное агентство рекомендует покупателям требовать у продавцов взвесить продукцию на весах», — сообщили из агентства.

 

Источник: Super.kg, gezitter.org

           

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