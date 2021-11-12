Резко выросла цена на проезд в Каракол. А в другие города сколько?

Стоимость проезда на такси из Бишкека в другие города заметно выросла. Водители объясняют это повышением цен на ГСМ. Sputnik Кыргызстан сравнил нынешние тарифы с теми, которые были полгода назад.

В редакцию обратились несколько человек, которые пожаловались на повышение стоимости услуг междугородних такси. По их словам, цены на проезд в ряд городов выросли вдвое.

Корреспонденты Sputnik отправились на Западный автовокзал столицы. Здесь водители подтвердили, что стоимость проезда увеличилась, и заявили, что причиной стало подорожание ГСМ.

Наиболее резкое повышение цены отмечается на маршруте Бишкек — Каракол. Поездка в семиместном минивэне обойдется в 700 сомов, в легковом авто — в 900-1000. Читатели сообщили, что раньше это стоило 500-600 сомов.

Один из таксистов, не назвавший своего имени, рассказал, что из-за роста цен работа осложнилась, а вся дневная выручка тратится на бензин и запчасти.

"Когда мы начинали таксовать, тариф составлял 500 сомов. Но тогда и килограмм мяса стоил 100-120. Сейчас цена за килограмм мяса, по сути, сопоставима со стоимостью проезда. Если топливо подешевеет, мы тоже готовы снизить стоимость", — заявил мужчина.

Сейчас в Бишкеке бензин Аи-80 стоит 54,06 сома, Аи-92 — 56,3, Аи-95 — 62,5, а дизельное топливо — 53,9 сома. В прошлом году в это время литр Аи-92 можно было купить за 31 сом, Аи-95 — за 36, а дизтопливо — за 33.

Водители отметили, что сверхнаценка расходуется лишь на топливо. Многие пассажиры в это время подходили к таксистам, но удалялись в сторону автобусов, как только им называли цену.

Один мужчина признался, что раньше ездил в Каракол только на такси, а теперь постоянно берет билет в микроавтобус — он стоит 400 сомов. Однако из-за дальней дороги и местами плохой проезжей части не все водители микроавтобусов готовы курсировать в разные точки страны. Поэтому люди вынуждены пользоваться услугами таксистов на легковушках.

Стоимость проезда в разные города:

Бишкек — Талас, 500-600 сомов (полгода назад было 400);

Бишкек — Нарын, 500 сомов (400);

Бишкек — Ош и Бишкек — Джалал-Абад, 1 500 сомов на минивэне, 1 800 на легковом авто (было 1300-1500);

Бишкек — Баткен, 2 000 сомов на минивэне, 2 500 на легковом авто (1700-2000).

В Государственном агентстве антимонопольного регулирования пояснили, что ведомство не полномочно проверять и контролировать тарифы на междугородних рейсах. По словам помощника директора Ынтымака Осмонова, раньше Госантимонополия устанавливала тарифы на проезд по городу и «межгороду», а местные кенеши закрепляли их своим решением.

«Сейчас это прерогатива местных властей, поэтому мы ограничиваемся лишь анализом ситуации», — сказал он.

Напомним, с 1 ноября в Бишкеке также выросли цены на проезд в общественном транспорте, которые не менялись с 2012 года. Причины те же — рост стоимости ГСМ, инфляция, подорожание запчастей и комплектующих.

Источник: Sputnik.kg, gezitter.org