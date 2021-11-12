Цены на муку. Заводы в КР обязаны продавать товар с минимальной наценкой

Заключено трехстороннее соглашение между Министерством экономики и коммерции, Госантимонополией, Минсельхозом и мукомольными предприятиями.
Об этом сообщила журналистам начальник отдела анализа конкурентных товарных рынков и социально значимых товаров Госагентства антимонопольного регулирования Лариса Шустикова на пресс-конференции в Бишкеке.
Она рассказала, что соглашением кабинет министров обязался обнулить ставку НДС при ввозе зерна и муки. А мукомольные предприятия — обеспечить ежемесячное наличие и запасы муки и зернопродуктов, зерна на складах. На мелких предприятиях — не менее 500 тонн и на крупных предприятиях — 2 тысячи тонн каждый месяц. С сентября 2021 года зерно по нулевой ставке НДС начало поступать в республику.
«По соглашению мукомолы обязуются реализовать 80 процентов своей продукции вблизи месторасположения мелькомбинатов и установить рентабельность к оптовой цене не более 10 процентов. Документ будет действовать до августа 2022 года. Соглашение приносит результаты — из 30 мелькомбинатов запущено 26», — рассказала Лариса Шустикова.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/213312/
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