Узбекистанец изнасиловал гражданку Кыргызстана в подмосковном бизнес-отеле.
Об этом сообщают российские СМИ.
По их данным, изнасилование произошло в элитном бизнес-отеле в подмосковном округе Ногинске. Жертва и предполагаемый преступник — сотрудники гостиницы.
Инцидент произошел в среду утром. 21-летняя уборщица прибиралась в одном из номеров, когда туда зашел хаусмен — ее ровесник. Мужчина закрыл дверь изнутри, повалил коллегу на кровать и изнасиловал. Девушка сразу же обратилась в полицию, и насильника задержали. Он приехал в московский регион из Узбекистана, пострадавшая — кыргызстанка. Возбуждено уголовное дело.
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