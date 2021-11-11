COVID-19 меняет давление. Чем это опасно?

Коронавирусная инфекция может превратить человека с нормальным давлением в гипертоника.
Почему это происходит, объяснил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, кардиолог Заурбек Шугушев.
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Одно из возможных проявлений постковидного синдрома — значительное изменение показателей артериального давления, отметил Шугушев.
Причиной такого нарушения, пояснил он, является воздействие коронавируса на нервную систему.
«Когда это происходит, наступает, в частности, дисрегуляция, дезадаптация артериального давления. Люди, у которых было высоченное давление, выписываются из COVID-стационара, и у них оказывается чуть ли не гипотония, низкое давление. Или наоборот: у людей было низкое давление, а становится неконтролируемо высокое», — поделился наблюдением врач.
Соответственно, появляется риск развития гипертонии.
«Артериальное давление называют “немой убийца”. Если при постковидных изменениях, при дезадаптации (давления. — Прим. ред.), человек, который всегда ходил с давлением 140, начинает ходить с давлением 160−180, соответственно, этот пациент из “нормотоника”, то есть человека с нормальным артериальным давлением, переходит в категорию злостных гипертоников», — сказал Шугушев.
Высокое артериальное давление постепенно приводит к дисфункции эндотелия — слоя клеток на внутренней поверхности кровеносных сосудов, продолжил врач. После перенесенной коронавирусной инфекции этот процесс может многократно ускориться, предупредил он.
«Раньше это занимало годы, а при постковиде (постковидном синдроме. — Прим. ред.) это может занимать недели. Очень часто это более злостная гипертония, которая приводит к более отрицательным моментам для сердца и сосудов. Возрастает риск инфаркта или инсульта», — добавил врач.
Защитить организм от этих рисков поможет вакцинация, она позволяет легче перенести атаку коронавируса и избежать тяжелых последствий, напомнил Шугушев.
РИА Новости
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