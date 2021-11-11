Улан Примов отделался письменным предупреждением ЦИК за раздачу авто и гумпомощи в округе

Сегодня, 10 ноября, на заседании члены ЦИК рассмотрели жалобу на кандидата по одномандатному избирательному округу №11 в Алайском районе Улана Примова.

Ранее в КГОР поступила жалоба, что данный кандидат еще в сентябре, после объявления выборов, публиковал у себя в социальных сетях истории о собственном участии в благотворительных акциях. Сообщалось, что Примов вручал ключи от дома жителю села Жошолу в присутствии других сельчан, помогал материально жителям нескольких сел. Он оказал материальную помощь малоимущим семьям с раздачей зимних вещей. Примов принял участие в торжественном собрании учителей, на котором вручил учителям - победителям конкурсов путевки в санатории на Иссык-Куле и ценные призы. Кроме того, при проведении конкурсов в селе Мады и Керме-Тоо он подарил победителям автомобиль и поездку за границу.

На заседании ЦИК стало известно, что 3 ноября материалы были переданы в местное УВД для дачи правовой оценки, но 4 ноября дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления и проступков.

"Нарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 24, являются основанием для отмены регистрации кандидата. Здесь мы принимаем во внимание материалы органов внутренних дел, которые прекратили данное расследование в связи с отсутствием состава преступления и проступка. Однако Генеральная прокуратура ведет проверку обоснованности закрытия всех дел, возбужденных в рамках выборной кампании", - сказала председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

С учетом вышеизложенного ЦИК пока вынес письменное предупреждение кандидату.



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