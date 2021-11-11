Задержан мужчина, избивший женщину у торгового центра средь бела дня

По факту избиения женщины возле торгового центра задержан мужчина.

Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

Задержанным оказался К. А., 1993 года рождения. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в редакцию Kaktus.media прислали видео, снятое неподалеку от ТРЦ "Дордой Плаза". По словам очевидца, мужчина и женщина ругались на автомобильной стоянке. После этого мужчина ударил головой по лицу женщины, а когда она побежала, он бросился вслед за ней и наносил удары кулаком по голове.

Инцидент был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района, велось досудебное производство по статье "Хулиганство" УК КР. Было установлено, что они являются семейной парой.



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