Задержан мужчина, избивший женщину у торгового центра средь бела дня

По факту избиения женщины возле торгового центра задержан мужчина.
Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.
Задержанным оказался К. А., 1993 года рождения. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Расследование продолжается.
Напомним, ранее в редакцию Kaktus.media прислали видео, снятое неподалеку от ТРЦ "Дордой Плаза". По словам очевидца, мужчина и женщина ругались на автомобильной стоянке. После этого мужчина ударил головой по лицу женщины, а когда она побежала, он бросился вслед за ней и наносил удары кулаком по голове.
Инцидент был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района, велось досудебное производство по статье "Хулиганство" УК КР. Было установлено, что они являются семейной парой.
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