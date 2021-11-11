Камчыбек Ташиев: Есть информация, что кандидаты готовятся к подкупу за 2-3 дня до выборов

Сегодня, 10 ноября, Камчыбек Ташиев, выступая на открытии нового здания отделения ГКНБ в Кара-Куле, прокомментировал ход избирательной кампании.

По его словам, в целом агитационный период проходит мирно, в рамках закона, но есть незначительные нарушения.

Он напомнил об указе президента о недопустимости использования административного ресурса на выборах. По его словам, это беспрецедентная мера.

"Каждый служащий, будь он государственным, муниципальным служащим или сотрудником правоохранительных органов, начиная от сотрудников до руководства, не должен участвовать в агитации. Мы должны это четко уяснить. Раньше такого не было. Такого указа во время предыдущих выборов не было. Я знаю, и вы сами знаете, что раньше сверху руководителям давались поручения, в каких регионах кого поддерживать на выборах. Эти поручения передавались служащим, до таких, как вы, в том числе. Кого-то поддерживали, кого-то тянули назад, и таким образом административный ресурс работал в полную силу. В этом году мы от этого избавились", - отметил он, обращаясь к своим подчиненным.

По его словам, попытки подкупа избирателей все же будут. И Ташиев призвал сотрудников региональных управлений ГКНБ быть бдительными.

"У нас есть информация, что некоторые кандидаты начнут подкуп голосов за 2-3 дня до выборов. Вы не должны спать ни днем, ни ночью. Если вы где-то упустите нарушения из виду, то будете наказаны", - предупредил он.

Также Камчыбек Ташиев призвал кандидатов не заниматься очернением властей.

"Некоторые кандидаты рассказывают не о своей программе, а очерняют кого-то, распространяют недостоверную информацию. Этим кандидатам я скажу: рано или поздно им придется отвечать. Если кто-то из кандидатов нарушит закон, то, несмотря на все его должности, заслуги и родственные связи, мы привлечем его к ответственности", - отметил Ташиев.



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