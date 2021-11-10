Тяжелобольной из колонии-поселения вышел из комы и начал принимать пищу. Чем он отравился?

В настоящее время находится в инфекционном отделении в сознании.

Редакция Kaktus.media рассказывала историю Анатолия Васильева, попавшего в тяжелом состоянии из колонии-поселения №32 в центр наркологии, где ему, по словам родных, отказывали в переводе в реанимацию. Мужчина находился в коме. Редакции стало известно, что Васильева перевели в реанимацию Республиканской инфекционной больницы.

По данным пресс-службы ГСИН, мужчина вышел из комы и начал самостоятельно принимать пищу. Там также рассказали, из-за чего мужчина попал в больницу.

Васильев проходит программу заместительной терапии. С 2016 года он принимал метадон, не нарушая режим. За два дня до случившегося побывал дома. А после возвращения в колонию-поселение принял снотворное - сомнол - и впал в кому.

"В настоящее время находится в инфекционном отделении в сознании.

Начал принимать метадон, также принимает пищу", - отметили в пресс-службе ГСИН.



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