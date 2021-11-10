"Люди мерзнут". Депутаты требуют от кабмина обеспечить население углем

Депутаты Жогорку Кенеша требуют от кабинета министров обеспечить население углем.

На заседании парламента 10 ноября Бейшеналы Нурдинов заявил, что губернатор Нарынской области (полномочный представитель президента. - Прим. Kaktus.media) Сабыркул Ашимбаев сообщил, что 52% населения обеспечены углем. Однако, по словам депутата, на самом деле речь идет только о бюджетных организациях, хотя на данный момент все 100% должны быть обеспечены.

"А у населения, даже у 10%, угля нет. Надо обеспечить граждан углем! Карьеры не работают. На выходных не производилась добыча. Как обеспечим население? Зима пришла, холодно. Правительство должно помочь. В Нарынской области (месторождение Кара-Кече. - Прим. Kaktus.media) 500-1 000 машин в очереди стоят. Надо создать условия для отправки угля без очереди. Люди мерзнут. Сейчас потеплело немного, но снег не за горами. Что люди будут делать?" - обратился депутат к представителю президента в ЖК Алмазбеку Абышеву.

Айсулуу Мамашова добавила, что депутаты просили принять меры по снижению цен на горюче-смазочные материалы, но вопрос не решается, по данным кабинета министров, потому что бензин импортируется в страну.

"В некоторых регионах бензин стоит 85-87 сомов. И с этим ничего не можете сделать. Хорошо, ГСМ не добываются у нас, но уголь-то добывается. Почему тогда не можем снизить цены на твердое топливо? Электричество экономим. Трехфазки отключили. Оставили одну фазу. Граждане чай нормально попить не могут! Электронагреватели запрещают включать! Мы не можем элементарно обеспечить наше население теплом. Это неправильно. Цены на уголь высокие. Ввели госрегулирование, но стоимость не снижается: до 8,5 тыс. сомов за тонну доходит. Позор! ГСМ не можете регулировать, эта тема уже и не поднимается, так хоть углем обеспечьте", - заявила она.



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